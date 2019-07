publié le 01/07/2019 à 20:04

Zoë Kravitz est une talentueuse actrice, chanteuse et mannequin américaine de 30 ans, et accessoirement, la fille de Lenny Kravitz et Lisa Bonet. Celle qui a partagé l'affiche des Animaux Fantastiques et de la série à succès Big Little Lies, a dit oui à Karl Glusman, lui aussi acteur (Love de Gaspar Noé et bientôt dans Greyhound d'Aaron Schneider), en mai dernier. Et c'est à Paris qu'ils ont décidé d'organiser les festivités, ce 28 et 29 juin, entourés de leurs proches. Beaucoup de célébrités étaient présentes.

Les festivités ont commencé au restaurant Lapérouse, et ont perduré le lendemain, au domicile de Lenny Kravitz. Un événement que ne pouvait pas manquer le casting de Big Little Lies : Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern et Shailene Woodley. Étaient également présentes la mannequin Cara Delevingne et sa compagne l'actrice Ashley Benson (Pretty Little Liars), ainsi que les acteurs Denzel Washington (Malcom X, Equalizer et Training Day), Eddie Redmayne (Les Animaux Fantastiques) ou encore Chris Pine (Start Trek).

La famille de Zoë Kravitz était présente au grand complet pour célébrer ses noces dont sa mère Lisa Bonet accompagnée de son époux Jason Momoa (Aquaman, Khal Drogho dans Games Of Thrones) et leurs deux enfants, les demi-frères et sœurs de l'actrice. Ému et ravi, son père a partagé une photo sur son compte instagram, où il la prend dans ses bras, mais à part celle-ci et les photos des photographes professionnels présents à l'événement, le couple est resté très discret sur ce moment.