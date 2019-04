publié le 24/04/2019 à 20:26

Naissance en juillet, mariage au mois de mai et mort en janvier : la vie des Français est intrinsèquement liée au calendrier. C'est ce qu'a observé l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, qui fait état de statistiques on ne peut plus sérieuses sur le sujet. Les naissances sont notamment plus nombreuses au cœur de l'été.



Si 2.000 bébés naissent chaque jour - en moyenne - en France, une majorité de naissances se concentre durant la période estivale, de juillet à août. Une forte fécondité qui se prolonge jusqu'en octobre, mais une réalité qui ne correspond pas au souhait des parents, qui veulent généralement avoir des enfants au printemps. Ironiquement, c'est en mars-avril que l'accouchement est au plus bas.

Par ailleurs, les Français naissent de moins en moins le week-end et les jours fériés. Deux jours creux ont été décelés dans l'année : le 25 décembre et les samedi et dimanche précédant la rentrée scolaire de septembre enregistrent très peu de naissances.

Le mois de mai surchargé en unions

Concernant les mariages, le mois de mai est prisé, en raison des jours de congé prolongés avec les jours fériés, et de la météo clémente. On constate également un rebond des unions en fin d'année, pour des raisons fiscales, mais aussi pour profiter des fêtes, au moment où la famille est réunie. Cependant, le jour qui détient le record "absolu" de cérémonies reste celui de la Saint-Valentin, lorsqu'elle tombe un samedi.

Janvier et février, une période funèbre

Quant à la saison des décès, elle se situe l'hiver, en janvier et février. Une hécatombe favorisée notamment par la grippe, explique l'INED, qui ajoute qu'inversement, c'est en août que l'on décède le moins, excepté durant les années de canicule.