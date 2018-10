Gérard Mourou, prix Nobel de Physique : "C'est comme un tsunami de bonheur"

publié le 02/10/2018 à 21:30

Il allait à la piscine quand il a appris qu’il entrait au Panthéon des scientifiques.Gérard Mourou, chercheur français de 74 ans, a décroché ce mardi 2 octobre le Prix Nobel de Physique pour ses recherches sur les lasers. Une révolution qui a changé notre quotidien.



"C'est extraordinaire ce que l'on peut ressentir. Je crois que c'est la chose la plus impressionnante que j'ai eu le plaisir de vivre" confie Gérard Mourou au micro de RTL. Ses premiers mots vont à sa famille. "Partager la vie d'un chercheur c'est quelque chose de très difficile et fatigant parce qu'on a la tête ailleurs et parce que c'est quelque chose qui nous prend complètement. On ne pense qu'à ça", explique-t-il.

Après avoir appris l'heureuse nouvelle, Gérard Mourou a immédiatement appelé sa femme. "C'est la seule parce qu'après c'était impossible de téléphoner", raconte-t-il avant de comparer cette annonce à "un tsunami de bonheur".