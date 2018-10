et AFP

publié le 02/10/2018

Ce mardi 2 octobre, le prix Nobel de physique a été attribué pour moitié à l'Américain Arthur Ashkin, et pour l'autre moitié au Français Gérard Mourou et à la Canadienne Donna Strickland. Cette dernière est la troisième femme au monde à recevoir le prix Nobel de physique.





Ils succèdent à Rainer Weiss, Barry Barish et Kip Thorne, trois astrophysiciens américains qui avaient reçu le prix Nobel de physique en 2017, pour leurs recherches sur l'observation des ondes gravitationnelles, ouvrant une nouvelle fenêtre sur la connaissance de l'univers.