Le prix Nobel de Médecine attribué à James P. Allison et Tasuku Honjo

publié le 01/10/2018 à 11:48

La saison des Nobel est ouverte. Lundi 1er octobre à Stockholm, le prix Nobel de médecine a été attribué à l'Américain James P. Allison et au Japonais Tasuku Honjo. Ce prix vient couronner leurs travaux sur le traitement du cancer. Leurs recherches sont sont avérées particulièrement efficaces dans le traitement des cancers virulents. "En stimulant la capacité de notre système immunitaire à attaquer les cellules cancéreuses, les lauréats du prix Nobel cette année ont établi un tout nouveau principe pour soigner le cancer", a souligné l'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska à Stockholm.



James P. Allison et Tasuku Honjo succèdent à Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash et Michael W. Young, trois chercheurs américains qui ont reçu le prix Nobel de médecine en 2017, à Oslo, pour leurs recherches sur l'horloge biologique.

La remise des prix Nobel se succédera toute la semaine : mardi 2 octobre sera annoncé le prix Nobel de physique, mercredi celui de chimie, vendredi sera le prix Nobel de la paix et lundi 8 octobre sera consacré au prix Nobel de l'économie. Cette année, le prix Nobel de la littérature ne sera pas remis, après une affaire de scandale sexuel.