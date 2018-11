publié le 13/11/2018 à 21:47

Emmanuel Macron a "fermement condamné les nombreux tirs de roquettes par le Hamas" sur Israël et appelé mardi 13 novembre les parties "à éviter toute escalade et un nouveau cycle de violence meurtrier", lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon l'Élysée.



Le président français a également "exprimé sa solidarité aux populations touchées", a fait savoir l'Élysée. Benjamin Netanyahu devait être reçu lundi 12 novembre à l'Élysée par Emmanuel Macron, après avoir participé dimanche aux célébrations du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Mais le chef du gouvernement israélien avait dû anticiper son départ en raison de la situation à Gaza. Macron et Netanyahu ont "également échangé sur les dossiers régionaux (Iran, Syrie, Liban).

Sur l'Iran, le président de la République a rappelé l'importance de préserver le JCPOA (l'accord sur le nucléaire de 2015, NDLR) tout en maintenant un dialogue exigeant avec l'Iran, notamment pour qu'il joue un rôle constructif dans la région", a ajouté la présidence française.

Cessez-le-feu annoncé par le Hamas

Le Hamas et les groupes armés palestiniens ont annoncé mardi soir un cessez-le-feu avec Israël, conclu indirectement par intercession égyptienne, après la plus sévère confrontation entre les deux camps depuis la guerre de 2014.



Aucune confirmation n'a été obtenue de la part d'Israël qui se garde généralement de corroborer directement des accords de trêve avec ses ennemis palestiniens. Seul le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a publié un communiqué pour démentir avoir soutenu un arrêt des opérations israéliennes. Gaza et le territoire israélien alentour ont connu entre lundi après-midi et mardi une escalade faisant redouter une quatrième guerre depuis 2008 dans l'enclave sous blocus coincée entre l'État hébreu, l'Égypte et la Méditerranée.



En moins de 24 heures, au moins sept Palestiniens ont été tués et 26 ont été blessés par la riposte israélienne aux centaines de roquettes tirées de Gaza, qui ont fait un mort et des dizaines de blessés en territoire israélien.