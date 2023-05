G7 : que va faire Zelensky au Japon ?

Le conflit ukrainien vit-il un tournant ? À des milliers de kilomètres de Kiev, se tient le sommet du G7, à Hiroshima au Japon. Volodymyr Zelensky y a atterri ce samedi 20 mai. Plusieurs annonces exceptionnelles ont précédé son arrivée.

Ce vendredi, Joe Biden a notamment donné son feu vert aux alliés pour envoyer des avions de chasse F-16 en Ukraine. Arrivé au Japon, le convoi du président ukrainien a été suivi en direct à la télévision japonaise et quelques curieux se sont regroupés aux carrefours de la ville. "Réunion importante avec les partenaires et les amis de l'Ukraine", a communiqué Volodymyr Zelensky pendant son transfert entre l'avion et le lieu des négociations. "Sécurité, coopération accrue pour notre victoire, pour se rapprocher de la paix", écrit-il.

Son objectif est de parler de la paix avec les membres du G7 mais surtout avec les pays émergents qui refusent jusqu'à présent de condamner la Russie. Ils ont également été invités dans cette dernière partie du G7.

Zelensky en mission diplomatique

Un agenda chargé attend le président ukrainien, qui doit dîner en compagnie de tous les dirigeants ce samedi soir. Ce dimanche 21 mai au matin, une session générale de travail sur l'Ukraine est prévue et tous les créneaux disponibles vont être réservés à des rencontres en tête-à-tête avec différents dirigeants.

Bilatéral avec Emmanuel Macron, un entretien avec Joe Biden est attendu, notamment pour discuter de l'arrivée des F-16 dans l'armée ukrainienne. Le président ukrainien doit également rencontrer Narendra Modi, le Premier ministre indien. Un ballet diplomatique intense doit donc débuter, car selon un diplomate français : "Le meilleur porte-parole de la cause de l'Ukraine, c'est le président lui-même."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info