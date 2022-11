G20 : Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, hospitalisé à Bali ?

Selon l'agence Associated Press, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov aurait été transporté à l'hôpital peu après son arrivée au sommet du G20 à Bali. Le chef de la diplomatie russe aurait souffert d'un problème cardiaque, d'après les autorités indonésiennes citées par l'agence de presse.

La Russie a démenti lundi, vidéo à l'appui, toute hospitalisation. "C'est du fake du plus haut niveau", a déploré sur Telegram la porte-parole du ministre, Maria Zakharova. Elle a ensuite publié une vidéo du ministre, assis en short sur une terrasse, dans laquelle il balaye les rumeurs sur sa santé et conseille aux journalistes occidentaux "d'écrire plus souvent la vérité".

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov était arrivé dimanche sur l'île indonésienne où il doit représenter mardi et mercredi Vladimir Poutine. Le Kremlin a expliqué vendredi l'absence du président russe au G20 par des contraintes d'agenda, mais son absence est perçue comme un signe d'isolement en pleine intervention militaire en Ukraine.

Sergueï Lavrov a atterri à bord d'un avion officiel russe à l'aéroport de Denpasar depuis Phnom Penh, où il a assisté au sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est.

