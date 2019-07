publié le 30/06/2019 à 12:22

Vladimir Poutine est-il anti-occidental ? Au sommet du G20 à Osaka, au Japon, c'est le président russe qui a marqué les esprits en attaquant frontalement le progressisme dans les pays occidentaux, et en particulier les idées pro-LGBTQ+. Le président russe a dénoncé, samedi 29 juin, les idées de liberté sexuelle et de liberté de genre "imposées" selon lui aux gens, qui y seraient majoritairement hostiles.

"Dans certains pays européens, on dit aux parents que les filles ne peuvent plus mettre de jupes à l'école. C'est quoi ça?", a t-il déclaré. "Cette idée progressiste commence à être dépassée", a estimé le président russe, qui avait déjà provoqué un tollé en estimant dans une interview publiée à la veille du sommet dans le Financial Times que le progressisme "avait vécu".

"Il y a toutes sortes de choses maintenant : on a inventé cinq ou six genres (...) je ne comprends même pas ce que c'est", a poursuivi le président russe. "Le problème est que cette partie de la société assez agressive impose son point de vue à la majorité écrasante", a-t-il affirmé. "Les représentants des idées libérales imposent un certain type d'éducation sexuelle à l'école, les parents ne le veulent pas, mais on ne demande pas leur avis", a encore assuré M. Poutine.

Des scènes homosexuelles coupées dans la version russe du biopic sur Elton John

Le chanteur britannique Elton John s'est adressé, vendredi, avec une série de tweets à Vladimir Poutine, après que le maître du Kremlin a affirmé que la Russie n'"avait pas de problème" avec les personnes LGBTQ+ et voulait que tout le monde soit heureux, dans l'interview au Financial Times. Alors que des scènes d'amour homosexuelles et de consommation de drogues ont récemment été retirées de la version russe du biopic sur Elton John, la star britannique a accusé M. Poutine d'"hypocrisie".

Dear President Putin,



I was deeply upset when I read your recent interview in the Financial Times.



I strongly disagree with your view that pursuing policies that embrace multicultural and sexual diversity are obsolete in our societies. pic.twitter.com/wNG3imaR2r — Elton John (@eltonofficial) 28 juin 2019

"Nous avons une attitude très calme envers la communauté LGBTQ+", a rétorqué le président. "Nous avons une loi, critiquée par tout le monde, la loi interdisant la propagande homosexuelle auprès des mineurs", a-t-il rappelé. "Mais écoutez, laissez une personne grandir, devenir adulte et puis décider qui elle veut être", a lancé M. Poutine.

Les Européens ripostent face à Poutine

La conception du monde de Vladimir Poutine, d'ordinaire réservée en ces termes à son électorat en Russie et non sous les projecteurs de la diplomatie internationale, a visiblement touché une corde sensible chez certains dirigeants à Osaka. "Ce que je trouve vraiment obsolète, c'est l'autoritarisme, les cultes de la personnalité, le règne des oligarques", a ainsi rétorqué le président du Conseil européen, Donald Tusk.



Le président français Emmanuel Macron a également répliqué aux propos de son homologue russe : "Je suis convaincu que, dans ce monde plein d'incertitudes, les démocraties libérales ont encore beaucoup à faire et à apporter".



Donald Trump, pour sa part, a estimé que Vladimir Poutine "comprend ce qu'il se passe", ajoutant que des villes américaines comme San Francisco et Los Angeles étaient "tristes" parce qu'elles sont dirigées par des "progressistes".

Poutine, en "croisade contre le progressisme" ?

Arrivé à la présidence de la Russie en 2000, Vladimir Poutine s'était d'abord présenté comme partisan du libéralisme économique et de la modernisation de la société russe. Ses années de pouvoir ont été marquées par un redressement économique du pays à la faveur de la manne pétrolière et son retour en force sur la scène internationale, mais également par une répression de l'opposition, un contrôle toujours plus étroit de la société civile et la mise au pas des médias trop indépendants.



Les critiques, puis les sanctions à l'encontre de la Russie depuis 2014 ont attisé une attitude de plus en plus anti-occidentale, tandis que les idées conservatrices ont gagné du terrain au sein de la société, sous l'impulsion de la puissante Eglise orthodoxe.



Le secteur de la culture subit notamment une forte pression des milieux conservateurs ces dernières années, certains spectacles, films et expositions se voyant attaqués ou tout simplement interdits. Le contrôle de l'internet s'est renforcé sous l'effet de plusieurs lois controversées et les organisations de défense des droits humains ou des LGBT sont plus que jamais sous la surveillance constante des autorités.



Selon l'analyste indépendant Vladimir Frolov, le président russe mène une "croisade contre le progressisme" dans l'espoir d'unifier les forces conservatrices dans le monde entier autour de sa personne.