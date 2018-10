publié le 11/10/2018 à 16:10

Le mouvement Coalition Avenir Québec a remporté les élections législatives québécoises le 1er octobre dernier. Le dirigeant de la formation politique, François Legault, est devenu le Premier ministre désigné avec pour objectif de "bâtir un Québec plus fort, un Québec plus fier". Un véritable coup de tonnerre dans cette province du Canada, où il a exclu du pouvoir les deux principaux partis historiques, avec l’élection de ses 74 députés.



Mais le profil de François Legault fait grincer des dents, décrit par certains comme un populiste d’extrême droite. Un portrait que réfute ce dernier, même s’il a reçu les félicitations de Marine Le Pen, peu après sa performance électorale. "Cela me blesse, je rejette toute forme d’association avec Mme Le Pen et les groupes d’extrême droite", explique-t-il au micro de RTL.

Pour autant, la réduction de l’immigration est bien au cœur de son programme. "Depuis 2003, le nombre d’immigrants reçus par le Québec a beaucoup augmenté. Il est passé de 40.000 par an, à 50.000. Nous on veut le ramener à 40.000, nuance François Legault. Et il faut comprendre qu’à 40.000 par an, le Québec va accueillir plus d’immigrants, toutes proportions gardées, que la France ou les États-Unis."