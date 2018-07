Québec : 19 morts à cause de la canicule

publié le 05/07/2018 à 03:49

Une vague de chaleur sévit sur tout l'Est du Canada depuis une semaine. Les autorités sanitaires du pays ont rapporté le décès de 19 personnes au Québec en raison de la canicule.



À Montréal, le nombre de victimes de la chaleur était de 12 ce mercredi 4 juillet. Sept autre décès ont aussi été signalés dans les cantons de l'Est. Le Premier ministre Justin Trudeau a réagis sur Twitter, "Je suis de tout cœur avec les gens du Québec qui ont perdu un être cher pendant la canicule. Ces températures record devraient se poursuivre dans le centre et l'est du Canada, alors veillez à bien vous protéger ainsi que votre famille", a-t-il écrit.



Je suis de tout cœur avec les gens du Québec qui ont perdu un être cher pendant la canicule. Ces températures record devraient se poursuivre dans le centre et l’Est du Canada, alors veillez à bien vous protéger ainsi que votre famille : https://t.co/nurf2zFb3M — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 4 juillet 2018

Les victimes font partie des "populations dîtes vulnérables, des personnes âgées ou atteintes de maladies, ne disposant pas de climatisation", a précisé la docteure Drouin, dans une interview à la télévision publique Radio-Canada.

La chaleur a fréquemment dépassées les 30 degrés Celsius depuis une semaine dans tout le Québec. Les services météo ont prévu une amélioration à partir de vendredi.