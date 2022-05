Français arrêtés en Iran : dans quel contexte se trouve le pays ?

L'inflation ne touche bien sûr pas que la France. C'est le cas aussi et de manière encore plus forte en Iran : +40%. Ce qui provoque depuis plusieurs jours des manifestations, notamment dans le sud du pays.

Et cela ne devrait pas se calmer puisque le gouvernement iranien a augmenté les prix de 300% jeudi 12 mai sur l'huile, les œufs et le lait notamment. En quelques jours, l'huile est passée de 1 dollar le litre à 3,50 dollar. Jeudi, les Iraniens se sont donc rués sur les supermarchés pour les piller. On les voit sur des vidéos remplir des sacs plastiques de toutes les denrées essentielles.

Et puis il y a aussi des manifestations d'enseignants depuis plusieurs semaines, qui réclament des hausses de salaires. C'est dans ce contexte de tension sociale que deux Français ont été arrêtés. On peut y voir un lien et c'est une possibilité car la Française arrêtée est membre d'un syndicat enseignant et elle aurait pu rencontrer en Iran des syndicalistes de manière confraternelle. Mais pour les autorités iraniennes, c'est un motif suffisant pour être arrêté.

Et puis, n'oublions pas qu'il y a aussi en coulisses, la reprise des négociations sur le nucléaire iranien, un dossier hautement sensible. De nombreux observateurs accusent l'Iran de détenir des étrangers pour faire pression sur les Occidentaux dans ces discussions.

