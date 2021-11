Fortnite n'existera bientôt plus en Chine

Fortnite débranche. Le célèbre jeu vidéo, qui réunit des millions d'adeptes dans le monde, va se retirer de Chine au grand dam de ses fans, au moment où le pouvoir serre la vis du secteur numérique. Fortnite est l'un des jeux les plus populaires au monde et compte plus de 350 millions d'utilisateurs.

Mais face au pouvoir communiste et aux autorités chinoises qui se montrent particulièrement pointilleux sur les questions de concurrence et de données personnelles, l'éditeur de Fortnite, Epic Games, a décidé de se retirer du pays. "Le 15 novembre à 11 heures, nous éteindrons les serveurs du jeu et les joueurs [en Chine] ne pourront plus se connecter", a-t-il annoncé. Si aucune raison n'a été donnée, la décision intervient donc dans un contexte de durcissement réglementaire en Chine.

À noter que Fortnite disposait déjà d'une version spécifique en Chine où les contenus violents, obscènes ou sensibles politiquement sont strictement encadrés. Depuis lundi 1er novembre, le jeu n'accepte plus de nouveaux joueurs en Chine, précise l'entreprise, qui compte parmi ses actionnaires le géant chinois de l'internet Tencent.

Les joueurs de Fortnite surpris par cette annonce

En août, les autorités avaient imposé une limite drastique de trois heures de jeux vidéo par semaine aux moins de 18 ans. Sonnés par l'annonce de la fin prochaine de Fortnite dans leur pays, les joueurs chinois peinent à cacher leur émotion. "C'est très inattendu", écrit une joueuse sur le réseau social Weibo. "Je pleure toutes les larmes de mon corps. Je joue (à Fortnite) avec mon petit ami et j'avais hâte de voir ce qui allait suivre", a-t-elle ajouté.

D'autres personnes racontent le nombre d'heures passées dans le jeu à faire évoluer leur personnage. Actuellement, une pétition circule sur les réseaux sociaux pour qu'Epic Games permette aux joueurs chinois de transférer leurs données de jeu hors de Chine. Elles contiennent "notre cœur et notre âme", écrivent des passionnés du jeu. Fortnite est le troisième grand nom du monde de la tech à annoncer son départ de Chine en l'espace d'un mois, après Yahoo et LinkedIn.