Couronnement de Charles III : la "pierre du destin" en route pour Londres

La "pierre du destin", l'une des pièces centrales du couronnement du roi Charles III le 6 mai, est en route pour l'abbaye de Westminster à Londres. Une cérémonie s'est déroulée jeudi soir au château d'Édimbourg pour marquer le départ de ce bloc de grès symbole de la monarchie écossaise et rapporté d'Ecosse en tant que butin de guerre par Edouard Ier au XIVe siècle.



La pierre de 152 kilos ira se loger dans son emplacement sous la chaise du roi Edouard, un trône de chêne de plus de deux mètres de haut, au centre des couronnements depuis plus de 700 ans. Selon la légende, la pierre a été transportée de la Terre sainte à travers l'Egypte, la Sicile, l'Espagne et l'Irlande avant d'être disposée dans un monastère à Scone, en Écosse, au IXe siècle, puis d'être utilisée pendant des siècles pour les couronnements des rois écossais.

Après la cérémonie pour le départ de la pierre, le Premier ministre écossais, Humza Yousaf, a salué un "moment historique" auquel il s'est dit "ravi" de prendre part.

