Expatriation : quelles sont les villes les plus chères du monde pour vivre ?

Partir vivre et travailler à l'étranger, beaucoup de personnes en parlent, peu sautent néanmoins le pas. Et avant de se lancer dans cette aventure, mieux vaut bien se renseigner sur la destination, notamment le coût de la vie sur place.

Chaque année depuis 2019, le cabinet de conseil ECA International établit le classement des villes les plus chères du monde en analysant diverses données, notamment l'évolution des prix à la consommation et des services, dans plusieurs centaines de métropoles mondiales pour permettre aux entreprises de calculer les allocations à verser à leurs salariés expatriés.

Cette année encore, sans surprise, Hong Kong se place en tête du classement, indique le Courrier international. New York, qui était en quatrième position l'an passé, arrive en deuxième position, en raison par exemple de la forte augmentation des loyers.

Régulièrement affichée comme l'une des villes les plus chères du monde, Paris a glissé dans le sondage, quittant même le top 30. En cause, le cours de l'euro, qui a également entraîné la chute de Madrid, Rome ou encore Bruxelles. Trois villes européennes figurent dans le top 10 : Genève, Londres et Zurich, respectivement en troisième, quatrième et septième position.

La capitale française réapparaît cependant bien vite dans un autre classement, celui des villes européennes les plus chères. Paris arrive ainsi à la onzième place, juste derrière Luxembourg City.

