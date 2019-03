publié le 22/03/2019 à 15:29

Ils sont près de 300 à être décédés en tentant l’ascension du célèbre mont Everest. Souvent portés disparus, les cadavres de plusieurs de ces alpinistes ne sont pas retrouvés. Mais ces dernières années, le réchauffement climatique entraîne de nombreuses découvertes.



"Avec le réchauffement climatique, la calotte glaciaire et les glaciers fondent rapidement. Les corps qui étaient restés enfouis sont maintenant découverts", a expliqué Ang Tshering Sherpa, l'ancien président de la "Nepal Moutaineering Association", à la BBC. Selon lui, des cadavres de plus en plus anciens apparaissent, dès le printemps. Un officiel du gouvernement népalais qui a travaillé comme agent de liaison sur le mont Everest a aussi témoigné : "J'ai moi même ramené 10 corps ces dernières années de plusieurs endroits de l'Everest et clairement, il y a de plus en plus de découvertes maintenant."

Plus de 4.800 personnes ont déjà escaladé le plus haut sommet du monde depuis la première ascension. D'après le média britannique, plusieurs études montrent que les glaciers de la région de l'Everest, comme dans la plupart des régions de l'Himalaya, fondent et s'amincissent rapidement.