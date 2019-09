publié le 17/09/2019 à 11:49

Lily Mae Avant, 10 ans, a été tuée par une amibe "dévoreuse de cerveau" après une baignade dans un cours d'eau. La petite Américaine s'était baignée dans le fleuve Brazos au Texas. Le 8 septembre, elle commence à avoir des maux de tête, rapidement suivis d'une fièvre. C'est lorsqu'elle est hospitalisée d'urgence que les médecins découvrent la présence d'"une amibe très rare et agressive", selon sa famille.

D'après le département de la Santé du Texas, la petite fille a contracté une infection due à l'amibe "Naegleria fowleri". "L'amibe est présente dans les cours d'eau douce à travers le Texas et ailleurs aux Etats-Unis. Les cas sont extrêmement rares malgré les millions de personnes qui nagent dans les lacs et les rivières chaque année", a dit le porte-parole du département, Chris Van Deusen.

Cette amibe peut se trouver dans les eaux douces et chaudes des lacs, des rivières, des sources géo-thermales et des piscines mal entretenues. Elle pénètre ensuite par les narines et remonte jusqu'au cerveau, ce qui provoque de fortes migraines, une hyperthermie, un raidissement de la nuque et des vomissements, avant d'entraîner des vertiges, une léthargie, de la confusion et des hallucinations.

En 2014, l'Anses, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a comptabilisé 310 cas dans le monde en 50 ans. Fin juillet, un homme de 59 ans avait succombé après avoir été infecté par la même amybe. Il s'était baigné dans un parc aquatique en Caroline du Nord.