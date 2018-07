publié le 18/07/2018 à 18:21

Depuis 2001, plus de 23.000 signalements externes d'infections nosocomiales contractées lors d'un séjour dans un établissement de soin ont été enregistrées, selon le dernier Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), publié le 17 juillet. De plus, la part de bactéries multirésistantes (BMR), de bactéries hautement résistantes (BHRe) ou du redoutable Clostridium difficile est en augmentation, souligne Le Point.



Selon l'étude, le tractus digestif, avec 39% des signalements, est le site anatomique le plus touché. Suivis des poumons (20%) et du système urinaire (12%). "Au total, près de la moitié des signalements concernaient une bactérie multi ou hautement résistante, de l'association des deux ou Clostridium difficile", indiquent les chercheurs.

De plus, le BEH souligne que les signalements sont en constante augmentation, passant de 2,5% en 2001 à 66% en 2016. Les bactéries hautement résistantes sont les principales responsables de cette augmentation.