Carrefour rappelle un lot d’andouille de Guéméné contaminé à la listeria

publié le 31/07/2019 à 16:04

La Société BIANIC procède au rappel de la vente de "Véritable Andouille de

Guéméné" à la suite de la mise en évidence de la présence de Listeria monocytogenes. Vendues sous la marque "Reflets de France" dans les magasin Carrefour, il s'agit de véritable andouille de Guéméné, ayant pour 7 premiers chiffres du code barre 2119963.

L’ensemble du lot a été retiré de la commercialisation. Certains de ces produits

ont cependant été commercialisés avant la mesure de retrait. Il est donc recommandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer et de les détruire ou de les rapporter au magasin, où il leur sera remboursé.

Les personnes qui auraient consommé ces andouilles et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que les personnes immuno-déprimées et les personnes âgées. Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, maladie qui peut-être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service consommateurs Carrefour en composant le N° Cristal 09 69 39 22 44 (appel non surtaxé depuis un poste fixe).