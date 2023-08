États-Unis : une ourse noire impliquée dans 21 cambriolages a été capturée

Une ourse noire, surnommée Hank the Tank, a été capturée avec ses trois oursons, vendredi 4 août, après plus d'un an de recherche. Grâce à des preuves ADN, la police a prouvé que l'animal était impliqué dans 21 violations de domicile entre février 2022 et mai 2023 dans la région de South Lake Tahoe, en Californie, aux États-Unis.

En février 2022, le département californien de la pêche et de la faune a indiqué que l'ourse était "fortement habituée à la nourriture" et qu'elle n'avait plus peur des humains, rapporte The Washington Post. Elle entrait dans les habitations pour chercher de la nourriture.

Hank a causé des dommages importants aux maisons qu'elle visitait et a terrifié plusieurs habitants. En sept mois, elle avait été signalée plus de 100 fois à la police. Sur les réseaux sociaux, plusieurs photos et vidéos de l'ourse ont été diffusées.

Après une telle traque, nombreux craignaient que l'animal soit euthanasié. Mais le département de la faune a déclaré que cette option était la dernière envisageable. L'ourse a ainsi été confiée à un sanctuaire animalier du Colorado tandis que ses oursons iront dans un centre de réhabilitation en Californie pour voir s'ils peuvent être relâchés dans la nature.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info