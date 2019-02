États-Unis : la Cour Suprême bientôt saisie pour une affaire de seins nus ?

publié le 11/02/2019 à 09:30

La Cour Suprême va certainement devoir trancher un débat juridique aux États-Unis : les seins nus sont-ils constitutionnels ? Cela n'a rien d'anecdotique, car le sujet pose des questions intéressantes sur l’Amérique, ses valeurs et ses principes. L’avocat de trois plaignantes envisage de saisir la Cour Suprême fédérale à Washington après que la Cour Suprême de l’État du New Hamsphire leur a donné tort.



Il y a trois ans, un samedi de mai, l’une des prévenues a fait du yoga seins nus sur une plage de Laconia. Les policiers lui ont demandé de se couvrir car la municipalité interdit la nudité dans les lieux publics, même sur la plage. Trois jours plus tard, deux autres femmes ont fait de même, sachant très bien à quoi elles s’exposaient, car elles sont militantes du groupe "Free the Nipple", (libérez le téton).

Une comparution symbolique pour les plaignantes

Ce mouvement féministe lutte contre "l’hypersexualisation" des seins. Les militantes cherchaient à être interpellées pour recevoir elles aussi 124 dollars d’amende et porter l’affaire devant la justice.

La Cour Suprême de l’État a donc validé vendredi cette condamnation, en établissant d’une part qu’il n’y a pas de discrimination genrée, et d’autre part que cette restriction ne remet pas en cause la liberté d’expression de ces femmes. Discrimination homme/femme et liberté d’expression, sont les questions juridiques que leur avocat souhaite porter devant la plus haute cour du pays.

Un cas loin d'être isolé

Le phénomène est courant. Cela fait plusieurs années que des militantes féministes cherchent à se faire arrêter pour aller en justice. Mais suivant les états, il y a eu des décisions contradictoires, notamment dans le Maryland, le Colorado, le Missouri. Pour cette raison, elles veulent parvenir jusqu’à la Cour Suprême.



En réalité, la plupart des états n’interdisent pas dans la loi aux femmes d’être seins nus. Mais de nombreuses collectivités ont adopté des restrictions, y compris parfois pour l’allaitement.

Et si les seins nus deviennent un combat politique, c’est que ce débat soulève des ambiguïtés de la société américaine.

Pudibonderie et agressions, le paradoxe américain

Liberté, religion, commerce. Un paradoxe, dans une nation fondée sur l’idée de liberté, mais dont les racines religieuses perpétuent une conception assez pudibonde des rapports sociaux, tout en exploitant souvent à des fins commerciales une image hypersexualisée du corps féminin.



Je vais vous prendre un exemple : la carrière de Janet Jackson a été ruinée il y a 15 ans lorsque les téléspectateurs ont brièvement aperçu un bout de son téton lors du concert à la mi temps du Super Bowl. Le patron de la chaine CBS, l’un des hommes les plus puissants d’Hollywood, avait alors tout fait pour qu’elle ne passe plus sur ses radios, sur ses chaines, y compris MTV. La chanteuse ne s’est jamais totalement remise de ce "scandale".



Depuis, le patron de CBS est tombé pour une série d’accusations d’agressions sexuelles. Et la semaine dernière, lors de la mi-temps de la finale du Super Bowl, sur cette même chaîne, devant 100 millions de téléspectateurs, le chanteur de Maroon 5 était torse nu. Certains à cette occasion ont souligné cette contradiction sur la "liberté des tétons".