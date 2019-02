publié le 13/02/2019 à 22:02

Une jeune américaine en surpoids fait la une sur les réseaux sociaux. Et pour cause, elle pratique la danse, un sport où les jeunes filles atteintes d'obésité sont minoritaires. En 2016, celle qui a aujourd'hui 15 ans apprend qu'elle est, en plus de ses problèmes de surpoids, également atteinte d'un syndrome d'hypertension intracrânienne, une maladie qui lui provoque d'intenses migraines.



L’adolescente n'est alors plus en capacité d'aller en cours et doit continuer sa scolarité à domicile. Cette jeune américaine se réfugie dans la danse, un sport qui la propulse sur le devant de la scène sur le web. En novembre 2018, elle publie une vidéo d'elle à l'entraînement, en body, où elle effectue des gestes techniques à la perfection.

Rapidement, les internautes s'emballent pour cette jeune fille qui assume parfaitement ses formes. Ses vidéos sont largement relayées et commentées pour l'encourager le plus souvent, mais aussi pour l'insulter parfois.

Plus de 170.000 abonnés sur Instagram

Des attaques sur son poids, Lizzy a malheureusement l'habitude d'en entendre. Pour cette adolescente qui a perdu sa mère à l'âge de 5 ans, la danse devient un exutoire, un moyen d'éloigner l'anxiété et la dépression. La jeune fille n'a d'ailleurs jamais voulu abandonner le classique, même quand ses professeurs lui expliquaient qu'elle n'avait pas un physique de ballerine.



Un droit à la différence qu'elle revendique aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram "Lizzydances", suivi par plus de 170.000 personnes, donne un aperçu de ses séances d'entraînement et des représentations.



L'adolescente originaire du Delaware est aussi ambassadrice de "Dancing for you", une campagne de sensibilisation pour les enfants aux besoins spécifiques. Bientôt, elle espère rejoindre l'université à moins, qu'elle ne soit déjà devenue danseuse professionnelle. Un rêve qui lui permettrait de porter encore plus haut sa philosophie : "Faîtes ce que vous aimez, et ne laissez personne vous stopper".