États-Unis : une nouvelle espèce découverte, nommée en référence au "Seigneur des anneaux"

L'animal est pourtant loin de ressembler au hobbit imaginé par J. R. R. Tolkien. Après avoir découvert une nouvelle espèce de mammifères ayant vécu après la disparition des dinosaures, les paléontologues de l'université du Colorado, aux États-Unis, ont décidé de le nommer en référence à un personnage du Seigneur des anneaux.

Le Beornus honeyi, qui ressemble à un tigre et fait la taille d'un chat, doit son nom à Beorn, petit humanoïde aux pieds poilus capable de se transformer en ours, révèle Slate, relayant une information de The Independent. Leur similitude, selon les paléontologues : les molaires boursouflées du mammifère qui leur ont fait penser à la créature fantastique.

Lors de leurs recherches, les scientifiques ont également découvert deux autres espèces jusqu'à présent inconnues. Selon eux, le Beornus honeyi, le Miniconus jeanninae et le Conacodon hettingeri parcouraient l'Amérique du Nord à l'ère du Paléocène, quelques centaines de milliers d'années après l'extinction massive des dinosaures, précise le site d'information.