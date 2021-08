États-Unis : une mère fait fuir à coups de poing un puma qui s'attaquait à son fils

Un petit garçon de cinq ans a été attaqué par un puma jeudi 26 août, tandis qu'il jouait dans le jardin de sa maison, située à Calabasas en Californie. L'animal a traîné l'enfant sur plusieurs dizaines de mètres avant d'être mis en chasse par la mère de la jeune victime.

Alertée par des cris, une américaine a fait face à une scène inimaginable : son fils de cinq ans se faisant attaquer par un puma, rapporte The Guardian. Traîné sur "environ 45 mètres" par l'animal de 30 kg, le petit garçon est sein et sauf grâce à l'intervention de sa maman. Cette dernière s'est alors jetée sur l'animal, qu'elle a frappé de coups de poing jusqu'à ce que le puma lâche sa proie et s'éloigne.

Les parents de l'enfant, sérieusement blessé à la tête et à la poitrine, l'ont immédiatement emmené à l'hôpital ou il se trouve actuellement dans un état stable selon nos confrères britanniques. "Le véritable héros de cette histoire est sa mère parce qu’elle a absolument sauvé la vie de son fils", a souligné le capitaine Patrick Foy, porte-parole du département californien de la pêche et de la faune.

Un agent de la faune a été envoyé près du domicile de la famille, à la recherche du puma, qu'il a facilement repéré dans les buissons. Ce dernier avait les "oreilles en arrière" et "sifflant", a précisé Patrick Foy. "En raison de son comportement et de la proximité de l’attaque", l'agent a tiré sur l'animal "pour protéger la sécurité publique", souligne un communiqué du département de la faune.