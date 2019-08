publié le 06/08/2019 à 15:12

Et si Metallica était l'ennemi naturel du puma ? Cette théorie s'est avérée pour une Canadienne, suivie de très près par un puma aussi appelé cougar. Les faits se sont déroulés sur l'île de Vancouver, au Canada, où une femme de 45 ans faisait une randonnée dans la forêt.

Dee Galant se baladait dans les bois accompagnée de son chien Murphy. Après un court moment, elle s'est rendue compte qu'ils étaient suivis, par un puma. Elle s'est alors retournée, voyant le félin la fixer. "J'ai trouvé ça vraiment cool d'observer un cougar si longtemps", a confié la randonneuse à CNN, "j'ai trouvé ça vraiment excitant."

Malgré son admiration, elle a tout de même essayé de faire fuir l'animal, capable de tuer un humain s'il le souhaite. Elle s'est mise à crier "Va-t'en !" ou encore "Vilain chat !", en vain. Le félin n'a pas bougé pas d'un poil.

> Hungry Cougar Stalked me on Vancouver Island

Une idée lui traverse alors l'esprit. La randonneuse a dégainé son téléphone et a commencé à jouer Dont Tread On Me de Metallica. Après quelques notes, le puma, effrayé, a décampé. Il faut croire qu'il n'a pas su apprécier la batterie ou la voix de James Hetfield. Dee Galant a continué à écouter le groupe de metal pendant toute sa randonnée. "Je suis persuadée que Metallica a sauvé ma journée" raconte-t-elle à CNN.

> Don't Tread On Me