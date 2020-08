Zoo de Vincennes : les photos du nouveau bébé puma

publié le 24/08/2020 à 23:30

Il n'ouvrira les yeux que d'ici 10 à 15 jours, mais les premiers clichés de lui ont déjà été révélés. Le Parc zoologique de Paris, aussi appelé zoo de Vincennes, compte un nouveau puma parmi ses rangs. Le tout jeune félin est né ce vendredi 21 août.

Ces parents : deux pumas eux aussi présents au Parc zoologique, et ce depuis quelques années. Sa mère, Maeli, y est arrivée en 2018, et s'est "progressivement rapprochée de l'autre femmelle, Kali, et du mâle Maceo."

Il est d'ores et déjà possible de rendre visite au bébé puma, bien que le zoo ait installé "une barrière", afin d'éviter "les attroupements contre la vitre et pour donner un peu de tranquillité à Maeli."

La gestation d'un puma est d'une durée de trois mois seulement, et celui-ci atteint une taille pouvant aller de 50 à 80cm une fois arrivé à l'âge adulte, explique le Parc zoologique. Le prénom du nouveau venu n'a pas encore été révélé, mais son visage est désormais connu.