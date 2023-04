États-Unis : une femme voit sa vie sauvée par du chocolat

Crédit : SAID KHATIB / AFP

L'histoire est tout simplement incroyable. Aux États-Unis, la vie d'une femme n'a tenu qu'à un plongeon dans du... chocolat fondu. Le 24 mars dernier, dans l'est du pays, un terrible drame a eu lieu dans une usine de chocolat.



Une explosion d'une force hallucinante s'est produite au cœur de la fabrique, faisant sept morts et dix blessés. Dans cette histoire tragique, Patricia, 50 ans, a eu plus de chance.

La quadragénaire travaille comme opératrice de commandes et, lors de l'explosion, le souffle l'a projeté au sol. Le feu a ensuite envahi son bras droit. Paniquée, cette dernière s'est alors mise à courir entre les débris. Le sol a cédé sous ses pieds, glissant dans un long réservoir, comme un toboggan, qui l'a finalement entraîné dans une cuve remplie de chocolat fondu.

Le chocolat liquide est arrivé à hauteur de sa poitrine, ce qui a eu pour effet d'éteindre immédiatement les flammes qui étaient en train de ravager son bras.

"Je pensais que je faisais un cauchemar"

La chute lui a cassé la clavicule, mais elle lui a surtout sauvé la vie. Patricia est restée neuf heures dans la cuve à attendre les secours, en criant à l'aide.

Elle s'est confiée, depuis son lit d'hôpital, auprès de d'Associated Press (AP). "Ce fut quelque chose d'incroyable. Je pensais que je faisais un cauchemar. Quand j'ai commencé à brûler, j'ai tout de suite pensé que c'était la fin."

Une enquête est en cours. La piste d'une fuite de gaz est actuellement étudiée.

