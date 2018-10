publié le 14/10/2018 à 22:30

Un drame peu commun a eu lieu aux États-Unis samedi 13 octobre. Une dispute lors de l'anniversaire d'un petit garçon au Texas s'est terminée en une fusillade qui a fait quatre morts et un blessé, ont rapporté plusieurs médias américains.



La tuerie s'est produit samedi dans la soirée près de la petite ville de Taft, non loin de Corpus Christi dans le célèbre État américain. En plus des quatre hommes retrouvés morts, un cinquième a été évacué par hélicoptère vers un hôpital de Corpus Christi. Son état n'était pas connu après les faits.

Les raisons de la dispute, qui a éclaté pendant le premier anniversaire de l'enfant, n'étaient pas non plus connues dans l'immédiat. Une enquête a été lancée et suit son cours. Les lois texanes font de ce grand État du sud du pays l'un des plus favorables au port d'armes à feu.