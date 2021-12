États-Unis : une enceinte connectée invite une fillette à mettre une pièce dans une prise électrique

Une simple réponse automatique qui aurait pu causer un drame. Le 26 décembre dernier, une fillette américaine âgée de 10 ans a voulu trouver une idée de défi sportif, elle et sa mère ne s'attendaient pas à cette réponse de la part de leur enceinte connectée. À la question de donner "un défi à réaliser", l'assistant Alexa d'Amazon a évoqué une pratique dangereuse connue sous le nom du "penny challenge", comme le rapporte nos confrères de la BBC.

Arrivé sur les réseaux sociaux depuis environ un an, ce défi consiste à insérer en partie une prise électrique et d'y approcher ensuite une pièce de monnaie. Le "but" ? Générer des étincelles en posant la pièce sur les deux fiches de la prise. Temps imparti par l'assistant virtuel, 20 minutes.

Très dangereux, la pratique venue du net peut causer des électrocutions, lancer des incendies domestiques ou provoquer un court-circuit. Interrogée, Amazon a déclaré avoir pris "des mesures rapides" pour éviter tout nouvel incident. Pour la petite fille, plus de peur que de mal, cette dernière n'ayant pas tenté de réaliser ce défi.