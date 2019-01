États-Unis : une croisière écourtée à cause d'une épidémie de gastro

publié le 13/01/2019 à 12:15

475 personne malades, des escales annulées, un retour aux États-Unis anticipé... Une croisière a tourné au cauchemar cette semaine comme le rapporte CNN. La cause : une épidémie géante de gastro-entérite. Avec près de 6.000 personnes à son bord, l’"Oasis of the Seas" avait quitté Orlando en Floride dimanche 6 janvier pour une croisière de 7 jours jusqu'en Jamaïque.





La compagnie Royal Caribbean, qui gère la croisière, avait déjà annoncé jeudi 10 janvier que 277 personnes (passagers et membres d'équipages) étaient touchés par cette épidémie de gastro. Mais ce nombre a sensiblement augmenté dès le lendemain avec près de 500 personnes malades. Comme l'explique Le Parisien, les autorités jamaïcaines ont même refusé que le paquebot fasse l'arrêt prévu sur l'île, de peur que l'épidémie ne se répande.

Après l'annulation de plusieurs excursions, la fin de la croisière a dû être anticipée. Le paquebot est donc rentré dans le Port Canaveral en Floride une journée plus tôt, samedi 12 janvier. Un porte-parole de la compagnie Royal Caribbean a annoncé que les passagers allaient être remboursés pour la totalité de la croisière.