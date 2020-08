publié le 11/08/2020 à 00:05

Les Américains quittent le navire. Un nombre record de personnes ont renoncé à leur citoyenneté américaine en 2020. C'est ce qu'il ressort d'une nouvelle étude publiée dimanche 9 août. Plus de 5.800 Américains ont en effet abandonné leur citoyenneté au cours des six premiers mois de 2020, contre 2.072 Américains en 2019, selon l'étude de l'entreprise Bambridge Accountants, relayée par CNN.

Il s'agit d'une société basée à New York et spécialisée dans la fiscalité des expatriés Américains et Britanniques. La société a déclaré avoir examiné les données publiques, publiées par le gouvernement américain tous les trois mois, sur les noms de tous les Américains qui renoncent à leur citoyenneté.



"Ce sont principalement des gens qui ont déjà quitté les États-Unis et qui ont juste décidé qu'ils en avaient assez de tout", a déclaré à CNN Alistair Bambridge, associé chez Bambridge Accountants. "Ce que nous avons vu, c'est que les gens en ont assez de tout ce qui se passe avec le président Donald Trump, de la manière dont la pandémie de coronavirus est gérée et des politiques politiciennes aux États-Unis en ce moment."

Le coronavirus et le climat politique en cause

Environ un cinquième des adultes aux États-Unis ont déménagé en raison de la Covid-19 ou connaissent quelqu'un qui l'a fait, selon une nouvelle étude. De nombreux Américains qui ont renoncé à leur citoyenneté se plaignent également du climat politique actuel aux États-Unis. Le dernier motif de renoncement à la citoyenneté américaine est également souvent lié aux impôts, selon Bambridge Accountants.