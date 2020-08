publié le 30/07/2020 à 13:52

La première vague de coronavirus aux États-Unis n'en finit plus. Le pays a franchi, ce mercredi 29 juillet, la barre des 150.000 décès liés à l'infection, avec plus de 4.4 millions de cas confirmés, selon la base de données du New York Times.

En une journée, les États-Unis ont enregistré 1.420 décès et près de 70.000 nouveaux cas. Sur une semaine, depuis le 23 juillet, 65.036 contaminations supplémentaires apparaissent en moyenne chaque jour.

Certaines États, comme la Caroline du Sud, la Géorgie ou la Floride sont particulièrement touchés. Le comté de Miami-Dade, 2.5 millions d'habitants, enregistre en moyenne 109 cas par jour pour 100.000 habitants.

D'autres États très peuplés comme le Texas ou la Californie ont aussi certaines zones particulièrement atteintes. Le 23 juillet, le président Donald Trump avait estimé que le pays se portait très bien, "sauf si on regarde au sud et à l'ouest."

Revirement de courte durée

Depuis le début de la crise, le chef d'État américain change régulièrement de ton quant à la gravité de l'épidémie. Le 21 juillet, après des semaines de relativisation, il était apparu pour la première fois portant un masque en public.

Donald Trump avait aussi reconnu que l'épidémie risquait de "s'empirer" et annulé le rassemblement prévu du 24 au 27 août pour la convention du parti Républicain en Floride, où il sera investi comme candidat du parti en vu de l'élection présidentielle de novembre.

Un revirement qui n'aura pas duré : le 45ème président américain a relayé le 28 juillet une série de tweets d'autres comptes prônant un traitement à base d'hydroxychloroquine et s'en prenant à Anthony Fauci. Le conseiller de la Maison Blanche sur la crise du coronavirus a régulièrement pris position en faveur du port du masque, de la distanciation sociale et de la fermeture de lieux publics, provoquant des tensions avec Donald Trump.