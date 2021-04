publié le 28/04/2021 à 08:24

Caron McBride, une Américaine de 52 ans, a découvert qu'elle était recherchée dans l'Oklahoma depuis plus de 20 ans. En effet, un mandat d'arrêt a été émis à son encontre en 2000 pour le vol... d'une cassette VHS. Elle n'aurait pas rapporté la cassette du film Sabrina l'apprentie sorcière, qu'elle aurait loué dans un vidéoclub de l'Oklahoma en 1999.

Selon le magazine People, relayé par Paris-Match, Caron affirme ne plus se souvenir d’avoir loué cette VHS. Elle réside désormais au Texas et ne savait pas non plus qu'elle était sous le coup d'un mandat d'arrêt dans l'État voisin. Elle s'en est rendue compte en voulant changer son permis de conduire. "Ils m'ont dit que j'avais un problème en Oklahoma et que je devais appeler un numéro de référence ce que j'ai fait. J’ai cru que j’allais faire une crise cardiaque", en l'apprenant dit-elle au magazine People.

L'Américaine a déclaré comprendre mieux pourquoi elle avait été licenciée de tant d'emplois ces dernières années. Movie Place, le vidéoclub où elle avait loué la VHS, a mis fin à ses activités en 2008. Fort heureusement pour Caron, la semaine dernière, le bureau du procureur du district du comté de Cleveland a annoncé qu'il avait rejeté l'affaire contre elle.