États-Unis : une start-up new-yorkaise parie sur le tatouage éphémère

publié le 27/04/2021 à 22:37

Un vrai tatouage, mais qui disparaît au bout d'un an, c'est possible. Après six ans de développement, la jeune société Ephemeral, une start-up new-yorkaise, a développé ce nouveau concept. Elle a trouvé la formule d'une encre composée de polymères biodégradables, qui se dissout naturellement entre 9 et 15 mois après une injection faite selon le même procédé qu'un tatouage classique.

Josh Sakhai, l'un des trois co-fondateurs d'Ephemeral, voulait se faire tatouer de façon permanente lorsqu'il étudiait à l'Université de New York (NYU), mais avait "peur de s'engager". C'est à ce moment que lui est venue l'idée d'un tatouage temporaire et évanescent, qui a nécessité 50 formulations successives, dont un certain nombre qu'il a testé sur lui-même.

Le projet a été élaboré en interne dans le laboratoire maison, à Milford (Connecticut), en collaboration avec des dermatologues et uniquement à partir de composants déjà autorisés pour d'autres produits par le régulateur américain, la Food and Drug Admnistration (FDA).

Josh Sakhai assure qu'avec le temps, il n'y a pas de brouillage ou de dilution du dessin, comme pour certains tatouages permanents. Les lignes restent nettes et le dessin s'estompe uniformément, comme en témoignent des exemples sur ses bras.

Pour l'instant, seul le noir est disponible. Cependant, d'autres couleurs pourraient voir le jour. Chez Ephemeral, il possible de se faire tatouer de façon éphémère dans une fourchette de prix allant de 175 à 450 dollars.