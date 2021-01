États-Unis : un homme tue son fils de 9 ans et se suicide

publié le 21/01/2021 à 01:35

Un petit garçon de 9 ans, prénommé Pierce, a été retrouvé mort mercredi dernier, à San Francisco, dans l'appartement de son père. Ce dernier gisait à ses côtés. Une enquête est en cours mais la police locale privilégie la piste de l'infanticide suivi d'un suicide. Stephen O'Loughlin, 49 ans, aurait tiré à plusieurs reprises sur son fils avant de retourner l'arme contre lui, rapporte le site SFist.

Stephen O'Loughlin était divorcé de la mère de son fils depuis cinq ans. Ils avaient la garde partagée mais récemment Leslie Hu, la mère, avait tenté d'obtenir la garde exclusive de l'enfant. Un gros sujet de dispute entre eux. Un parmi tant d'autres. Leslie Hu voulait faire vacciner son fils. Stephen O'Loughlin, résolument antivax, n'était pas d'accord. Il affirmait que les vaccins étaient utilisés par le gouvernement américain pour contrôler les esprits de toute la population.

Me Lori Nachilis, l'avocat de la famille, a cependant expliqué sur la chaîne Kron4 que le suspect souffrait de graves troubles mentaux non soignés et que la mort de Pierce était due à "des raisons plus complexes" qu'un simple désaccord sur la vaccination.