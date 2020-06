États-Unis : enfermé dans un placard, un garçon de 6 ans meurt de faim

publié le 13/06/2020 à 03:46

C'est un dramatique cas de maltraitance infantile qui se réglera devant la justice. Aux États-Unis, en Arizona, un jeune garçon de six ans est mort dans des circonstances qui ont choqué de nombreux habitants. L'autopsie, censée révéler les causes exactes du décès de Deshaun Martinez, a prouvé qu'il avait été enfermé dans un placard et que ses parents l'ont laissé mourir de faim.

Comme le relaie Midi Libre, l'enfant ne pesait qu'à peine 8 kilos, au moment de mourir, en mars 2020. Son frère, âgé de sept ans, a lui aussi été enfermé dans un placard plus de 16 heures par jour pendant un mois. Arrêtés par la police, les parents Elizabeth Archibeque et Anthony Martinez ont reconnu avoir enfermé leurs enfants dans un placard et leur avoir donné très peu à manger.

Âgés de 26 et 23 ans, ils ont été mis en cause pour meurtre et maltraitance envers un mineur. La grand-mère du petit garçon est également dans le viseur des services de police. Tous ont plaidé non coupable mais l'enquête suit son cours. Selon les déclarations de la police américaine, les deux enfants auraient été sévèrement punis après avoir volé de la nourriture alors que leurs parents dormaient.