États-Unis : "Trump surjoue un pays à feu et à sang", dit Corentin Sellin sur RTL

publié le 28/08/2020 à 21:09

Face à la mobilisation d'une partie de la société américaine qui s'insurge contre le racisme et les violences policières avec le mouvement Black Lives Matter, ce qui a frappé lors du discours de Donald Trump d'acceptation de l'investiture républicaine, "c'est qu'il n'a pas cité une fois le nom de Jacob Blake", assure sur RTL Corentin Sellin, professeur d'histoire agrégé spécialiste des États-Unis.

"Donald Trump voit dans cette agitation l'opportunité de se poser en champion de l'ordre, de la loi, de la défense des 'bons américains qui travaillent' contre les 'anarchistes, les émeutiers'", assure Corentin Sellin. Il estime qu'au lieu de voir l'émotion et la douleur des Afro-Américains, "il ne voit que l'enjeu politique".

Dans cette campagne présidentielle si particulière en raison du coronavirus, "la seule certitude c'est qu'il est à craindre que l'élection américaine, quel que soit le résultat, ne résolve rien". Pour le spécialiste des États-Unis, il y a "désormais deux planètes opposées".

Selon lui, il y a un "Biden qui joue le rassemblement, les valeurs démocratiques et une aspiration à la concorde, et de l'autre côté un Trump qui surjoue un pays à feu et à sang où il n'y aurait plus de solution qu'une répession violente". Corentin Sellin s'inquiète de la création de "deux Nations dans un même pays". Il redoute que ces deux planètes continuent de s'éloigner.