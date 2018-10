publié le 31/10/2018 à 07:34

Tous les sondages le donnent perdant aux Mid-terms dans le Texas conservateur. Et pourtant, Beto O'Rourke, candidat démocrate au Sénat, est devenu une véritable star. On le compare même à Obama et Kennedy.



Il a recueilli près de 40 millions de dollars de dons d'électeurs, un record, et les extraits de ses discours sont regardés des millions de fois sur internet. Certains rêvent même qu'il se présente à la Maison Blanche en 2020 pour succéder à Donald Trump.

"Cette élection au Texas va aider à déterminer l'avenir de ce pays", affirme Beto O'Rourke au micro de RTL. Le candidat représente un espoir pour beaucoup d'électeurs démocrates à la recherche désespérée d'un héros anti-Trump. S'ils se raccrochent à ce héros texan peu connu et probablement perdant, c'est bien que Trump promet d'être difficile à battre.

À écouter également dans ce journal

Justice - Les avocats de Théo ont déposé une nouvelle demande d'expertise vidéo, un document d'une trentaine de pages que RTL vous révèle. Les 4 policiers mis en examen après l'interpellation du jeune homme, qui avait été blessé dans la zone péri-anale, assurent s'être défendus devant la violence de Théo, ce que ses avocats contestent.



Intempéries - 45.000 foyers étaient toujours privés d'électricité ce mercredi 31 octobre au matin après les intempéries dans le centre du pays, dont 20.000 rien qu'en Loire et Haute-Loire.



Économie - Réunion de la dernière chance aujourd'hui à Bercy pour tenter de sauver l'usine d'acier Ascoval à Saint-Saulve (Nord). Les dirigeants du site et le seul candidat à la reprise le groupe franco-belge Altifort sont reçus au ministère de l'Économie. L'usine emploie 230 salariés.