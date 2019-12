États-Unis : pourquoi le signe "OK" est considéré comme raciste ?

Un militant d'extreme-droite faisant le signe ok en août 2019 à Portland, Oregon

et AFP

publié le 17/12/2019 à 17:49

Il fait parti de ces gestes à la fois ordinaire et universel, traditionnellement utilisé pour indiquer que "tout va bien". Sauf que le simple fait de dessiner un cercle avec son pouce et son index est désormais considéré comme raciste aux États-Unis.

Depuis quelques années, ce signe est en effet régulièrement associé aux suprémacistes blancs du "white power", rappelle le New York Times. Le geste s'est répandu dans les cercles d'extrême droite et est parfois utilisé par des supporters de Donald Trump, qui n'en connaissent pas toujours l'origine, souligne l'association de lutte contre l'antisémitisme ADL (Anti-Defamation League).

La prestigieuse école militaire de West Point en a fait l’amère expérience samedi 14 décembre. Certains de ses élèves ont été filmés en train de faire d'une main le signe "ok", en marge d'un match de football américain entre l'armée de terre et la Navy.

West Point and Annapolis investigating apparent white power hand signs during Army-Navy game https://t.co/YqLmLNqbL9 pic.twitter.com/G040Xj9HVI — Daily Mail US (@DailyMail) December 15, 2019

Sur les images de la chaîne sportive ESPN, qui retransmettaient cette rencontre annuelle à laquelle assistait le président Donald Trump, on peut voir au moins deux cadets de l'école militaire ainsi qu'un aspirant de l'Académie navale des États-Unis en train de former le signe "ok" derrière un commentateur.

Une enquête a été ouverte, a fait savoir West Point. "L'académie militaire est pleinement engagée dans la formation de leaders au caractère qui incarne les valeurs de l'armée", a déclaré le lieutenant général à la tête de l'école militaire, Darryl Williams. "J'ai nommé un officier (...) pour mener une enquête administrative sur les faits, circonstances et intentions des cadets en question", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les incidents racistes impliquant le signe "ok" se sont multipliés ces derniers temps. L'extrémiste australien Brenton Tarrant, auteur du carnage dans deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, l'avait utilisé lors de son arrivée au tribunal en mars 2019. L'année dernière également, un officier des garde-côtes avait été réprimandé pour avoir fait ce signe à la télévision.