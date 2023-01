États-Unis : pourquoi ces Américains sont-ils amoureux de la France ?

Des Américains et même des Nord-Américains nous parlent de leur amour de la langue française, du climat actuel aux États-Unis, mais aussi de la situation politique outre-Atlantique ou de ce qu’ils pensent de la France et des Français.

Une conversation avec trois autres personnes pour connaître leur regard sur nos pays respectifs. Kate Voegele est une musicienne et auteure-compositrice, qui habite à Los Angeles, et est aussi actrice (on l'a vue dans la série Les Frères Scott). Brian Scudamore est un homme d’affaires né aux États-Unis, et qui vit aujourd'hui au Canada. Léa Tirard-Hersant enseigne, elle, le français auprès des internationaux.

Pourquoi ont-ils décidé d’apprendre le français qui, paraît-il, est si compliqué pour les anglophones ? Les clichés entourant les Français sont-ils fondés ? Sommes-nous si antipathiques avec les touristes étrangers ? Cela ne concerne-t-il que les Parisiens ? Ou, selon eux, sommes nous si mauvais en anglais ?



>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.

