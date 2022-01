iPhone : un influenceur livre sur TikTok le secret pour activer un appareil photo masqué

TikTok devient l'application la plus téléchargée au monde et détrône Facebook.

Les iPhones comporteraient une caméra plus performante, mais cachée dans les réglages. C'est ce que révèle Verbozz, un influenceur français, dans une vidéo publiée sur le réseau de vidéos courtes TikTok, samedi 22 janvier.

Dans cette vidéo vue 3,7 millions de fois lundi 24 janvier, il explique à ses abonnés comment enclencher "une caméra un peu spéciale avec un super zoom et des filtres inédits" sur les smartphones d'Apple. Il suffit, selon lui, d'aller dans l'onglet "réglages" de l'appareil, puis "accessibilité" et d'y activer l'option "accès guidé". Puis, il faudra retourner en arrière et aller dans "raccourci accessibilité" pour sélectionner "loupe".

Une fois ces réglages opérés, il faut cliquer trois fois sur le bouton latéral (utilisé pour activer votre iPhone ou le mettre en veille), pour accéder à ladite caméra. Elle offre alors des filtres inédits (jaune sur bleu, bleu sur blanc...), ainsi qu'un zoom plus performant.

@verbozz_ Tu savais que tu avais cette application cachée dans ton téléphone ? 🤩 ♬ son original - VERBOZZ

Spécialisé dans les astuces pour améliorer l'utilisation et les performances des smartphones, le Français a notamment publié des vidéos courtes pour "booster le signal de ton téléphone", "bloquer quelqu'un sur Whatsapp sans qu'il ne le sache" ou encore "filmer avec son iPhone en ajoutant des effets de couleurs".

Créée en 2016, la plateforme TikTok compte un milliard d'utilisateurs, dont 40 % déclarent avoir moins de 17 ans.