"Des gamins en frustration de tendresse". La description des enfants victimes d'agressions sexuelles donnée lundi 20 mars par l'abbé de la Morandais à la télévision, a suscité une vive polémique et l'indignation des internautes, ainsi que des intervenants du plateau.



Invité en tant que prêtre catholique dans l’émission Audrey & Co pour s'exprimer sur la question de la pédophilie dans l'Église, l'ecclésiastique co-fondateur de Radio Notre-Dame s'est livré à un discours équivoque, déclarant : "On a toujours l'impression qu'un viol, c'est de la violence. Au départ, je ne crois pas. Dans les échos que j'ai eus (... ), un enfant cherche spontanément la tendresse d'un homme ou d'une femme. Et souvent, ce sont des gamins en frustration de tendresse".

Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir ses interlocuteurs, insistant sur le fait que l'adulte reste le seul responsable. Loin de s'effacer, l'abbé a renchéri : "Bien entendu. Mais le gamin, il va chercher... Vous avez tous observé qu'un gamin, il vient, il vous embrasse sur la bouche", assurant avoir "vu ça".

Pédophilie dans l'Eglise : "Ce sont les enfants qui cherchent la tendresse d’un homme ou d’une femme"

On pense qu'il faut vraiment, mais VRAIMENT, ne plus inviter l'Abbé de La Morandais ¿ pic.twitter.com/k6sAMK3EjD — Quotidien (@Qofficiel) 18 mars 2019

La séquence commentée par l'émission Quotidien n'a pas tardé à faire le tour des médias. L'archevêque de Paris Mgr Michel Aupetit s'est désolidarisé des déclarations de l'homme d'Église médiatique, les condamnant "fermement" dans un tweet publié mardi 19 mars.



L'abbé a présenté ses excuses mardi soir, dans un message transmis à l'AFP par son éditrice où il met en cause l'interprétation de ses propos, qui n'avaient pas vocation, selon lui, à considérer les enfants comme "responsables du fléau dont certains d'entre eux sont victimes", poursuivant : "Je tiens à indiquer haut et fort que mon expression – confuse et incomplète, je le reconnais et le déplore – et la manière dont elle a été perçue ne reflètent en rien ce que je pense. Les agresseurs sont bien les adultes. Et les enfants des victimes innocentes".



"Ayant à plusieurs reprises alerté et dénoncé moi-même différents comportements pédophiles au sein des institutions religieuses, ainsi que l'aveuglement ou les silences coupables dont la hiérarchie parfois les couvrait, je ne peux ni ne veux laisser croire que mon point de vue serait d'accuser les enfants d'une quelconque responsabilité. Je tiens aussi à m'excuser auprès de ceux que mes paroles ont pu blesser", a t-il ajouté.