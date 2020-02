"Keeping Up With the Kardashians" Moves to Thursday Nights | E!

publié le 27/02/2020 à 21:20

La prochaine saison de L'Incroyable Famille Kardashian promet d'être savoureuse. Dans la bande-annonce diffusée sur tous les réseaux de l'émission de télé-réalité, une séquence est d'ores et déjà devenue virale.

Kim et Kourtney Kardashian en viennent aux mains dans un court extrait. Juste avant que Kim envoie une patate dans le visage de sa cadette, Kourtney lui jette une bouteille d'eau. Dans la vidéo, on entend Kourtney déclarer à sa sœur Kim : "Tu n'as rien à me dire", en lui jetant la bouteille d'eau. Kim évite le projectile et lui rétorque, avant de la frapper : "Ne viens plus jamais me voir ainsi".

Quel est le sujet de la dispute ? Et comment la situation dérape-t-elle à ce point entre les deux sœurs qui sortent rarement de leurs gonds ? Bien évidemment, il faudra attendre la diffusion de l'épisode, dès le 26 mars 2020 pour le découvrir. La promotion de la nouvelle saison de L’Incroyable Famille Kardashian est assurée.

kim et kourtney se fight enfin purée jv regarder juste pour ça — ruddy (@twoweeeeks) February 25, 2020

Okay that fight between Kourtney and Kim is ending me🤣 — тнιcĸ мaмι. (@Nqobiiii) February 26, 2020

Ce n'est que de la mise en scène pour l'émission

Cela pourrait ne surprendre personne, mais comme le révèle une source proche des Kardashian au tabloïd The Sun, la séquence a été montée de toutes pièces pour l'émission. "Cela a seulement dégénéré en coups de pouce, Kim n'a pas donné de coup-de-poing. La scène a été exagérée pour la télévision. Elles ne se détestent pas vraiment et leur mère Kris ne les aurait jamais laissées se battre pour de vrai. Elles se chamaillent de temps en temps parce que Kourtney est jalouse du succès de Kim, et c'est vrai que cette dernière ne pense pas que Kourtney en fait trop dans l'émission", explique la source.