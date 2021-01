publié le 26/01/2021 à 17:09

Un bel élan de solidarité en ces temps troubles. Aux États-Unis, pays durement frappé par le coronavirus, de nombreux Américains ont perdu leur emploi comme Rosa, qui faisait le ménage dans un immeuble d’un riche quartier new-yorkais. Pour la soutenir dans cette période difficile et la remercier du travail fourni depuis vingt ans, les habitants du bâtiment se sont cotisés pour lui offrir deux ans de loyer dans un immense appartement.

Cette belle histoire a été repérée par Ouest-France, qui explique que la femme de ménage avait dû se résoudre à vivre chez sa sœur, faute de revenus. Elle continuait malgré tout de travailler sans percevoir de salaire, comme ce 23 janvier 2021, jour où tout a basculé. Alors qu’elle se trouve dans un ascenseur pour aller nettoyer un appartement, une personne lance l'enregistrement de la vidéo et, à l’aide de petits papiers, explique l’histoire de Rosa.

“Sa vie est sur le point de changer. Voici Rosa, elle a perdu son travail à cause du coronavirus et vit depuis chez ses sœurs”, peut-on lire. En fond, la femme de ménage ne se doute de rien. Tous les protagonistes arrivent ensuite dans un appartement de quatre chambres, comportant également trois salles de bain et une grande terrasse.

230 mètres carrés et deux ans de loyer gratuit

Alors que Rosa arpente les couloirs, la surprise lui est révélée : “Je sais que beaucoup de résidents de cet immeuble vous adorent et que vous êtes presque une célébrité ici. Je sais que cette année a été très dure pour vous et votre famille. Mais vous avez beaucoup aidé les gens dans cet immeuble et ils veulent vous le rendre”. Dans les mains de l’agent immobilier, un bail pour cet appartement de standing de 230 mètres carrés et deux ans de loyer payé d’avance.

Très surprise, la femme de ménage fond en larmes et remercie toutes les personnes présentes. Il ne lui manquait plus qu’à signer le document, prendre les clés et investir les lieux, où elle pourra envisager la suite de son avenir plus sereinement.