publié le 25/09/2018 à 06:46

Les élections de mi-mandat auront lieu dans quarante jours aux États-Unis. Il faut désigner des gouverneurs, des sénateurs, des élus à la chambre des Représentants. Un rendez-vous très important.



Dans l'Arizona, un élu au Congrès (l'équivalent d'un député) cherche à obtenir un cinquième mandat. Il s'appelle Paul Gosar. C'est un républicain, mais il pourrait être démocrate (ça n'est pas l'essentiel dans cette histoire).

C'est le sortant. Tout indique qu’il va être réélu. Cela serait une surprise s'il était battu. Et pourtant son adversaire a réussi à convaincre six frères et sœurs d'apparaître dans cette publicité. Ils se présentent - ils sont médecin de campagne, avocat, interprète ou ingénieur - et ils disent tout le mal qu'ils pensent de leur frère, pour la politique de santé, pour l'environnement. Ils affirment qu'il ne défend pas les intérêts de ses électeurs.

"Obligation morale"

On sent presque une forme de mépris. La campagne s'appelle "Une famille défend son honneur". Ces frères et sœurs disent qu'ils sont inquiets des positions de plus en plus radicales de leur frère. Il s'agit même, selon l'un d'entre eux, d'une "obligation morale".



> La vidéo "Paul Gosar ne travaille pas pour vous"

L'élu répond qu'"on ne choisit pas sa famille". Il écrit : "Nous sommes liés par le sang. Mais comme tous les gauchistes, ils mettent leurs idéologies politiques avant leurs familles. Staline serait fier !" Et il ajoute, avec un certain humour, "rendez-vous chez papa et maman".



D'ailleurs sa mère de 85 ans le défend. Elle se dit choquée et assure qu'elle, au moins, partage les idées politiques de son fils. Le repas familial de Thanksgiving, quinze jours après le scrutin, va être très sympathique !

Les spots électoraux autorisent (presque) tout

Ici, les publicités électorales sont autorisées à la télévision. C'est d'ailleurs une partie importante du budget des candidats. C'est notamment pour cela qu'ils doivent collecter des sommes gigantesques.



Par exemple, il y a une sénatoriale très disputée au Texas. Chacun des deux candidats a déjà collecté davantage que la limite autorisée en France pour les candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle.



Tout ou presque est autorisé, même les attaques gratuites. Les candidats qui arrivent à créer des publicités étonnantes peuvent bénéficier de la viralité des réseaux sociaux, et donc d'une exposition gratuite.