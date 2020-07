publié le 06/07/2020 à 20:36

Un adulte américain passe 6.259 heures devant un écran chaque année, soit 382.652 heures de son existence. Une étude menée par la société britannique Vision Direct aux États-Unis conclut que les Américains passent près de 44 ans devant leurs écrans au cours de leur vie.

La société, spécialisée dans la vente de lentilles de contact, a sondé un échantillon de 2.000 personnes pour en venir à cette conclusion. L'étude, relayée par le New York Post, évoque une durée de vie moyenne de 60,7 ans. Ainsi, un adulte américain passe presque les deux tiers de sa vie à regarder une écran.

L'étude détaille les habitudes des sondés. Tous les jours en moyenne, ils passent 5h devant leur ordinateur, 4h33 sur leur téléphone, 4h30 devant la télévision et 3h12 à jouer aux jeux vidéo. Soit un total de 17 heures au quotidien, ce qui leur laisserait 7 heures pour le reste de leurs occupations, y compris le sommeil.

Les résultats de cette étude semblent tout de même particulièrement inquiétants et restent donc à relativiser. SciencePost révèle qu'une autre étude avait été menée sur le même sujet en 2019.

L'Institut Nielsen démontrait que les cinquantenaires et plus passaient plus de douze heures par jours devant un écran. D'après cette même étude, les jeunes y consacraient moins de temps.

Quels risques pour la santé ?

Ce sondage, bien qu'à prendre avec des pincettes, a le mérite de rappeler que nous passons beaucoup de temps devant les écrans. Cette habitude présente de nombreux effets néfastes.

À commencer par les effets immédiats comme les problèmes de vue car ces écrans fatiguent nos yeux. Les troubles du sommeil peuvent également être provoqués par la lumière bleue émise par les ordinateurs, smartphones ou tablettes.

De nombreuses études considèrent d'ailleurs la lumière comme un perturbateur endocrinien. En 2018, une étude espagnole l'identifie même comme un accélérateur de cécité. Il s'agirait d'un facteur de risque pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), une maladie rétinienne touchant les cinquantenaires.

Mais le temps passé devant ces écrans peut également causer des effets indirects tout aussi nocifs comme l'altération de la vie sociale. Les heures passées devant son téléphone ou son ordinateur restent des heures passées tout seul. Et cet isolement peut devenir un terrain favorable à la déprime.