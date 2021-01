États-Unis : le nouveau président du Sénat est apparu dans 5 films Batman

publié le 25/01/2021 à 17:03

Joe Biden vient de le nommer président intérimaire du Sénat en remplacement de Chuck Grassley, et Patrick Leahy n'est pas un inconnu pour les fans de Batman. En effet, le sénateur du Vermont, âgé de 80 ans, est apparu dans pas moins de cinq films Batman.

Avec sa récente nomination, Patrick Leahy occupe désormais le quatrième poste le plus important des États-Unis derrière Joe Biden, Kamala Harris et Nancy Pelosi, rappelle . Ce grand fan de Batman est apparu dans cinq films du super-héros de Gotham entre 1995 et 2016 : Batman Forever, Batman et Robin, The Dark Knight, The Dark Knight Rises et plus récemment Batman vs Superman : Dawn of Justice.



La scène la plus marquante reste sans doute celle où il fait face au Joker, interprété par Heath Ledger dans The Dark Knight (2008). Le journal américain rapportait en 2012 que le sénateur reversait les cachets de ses films à la bibliothèque Kellogg-Hubbard à Montpelier, dans le Vermont. C'est ici que Patrick Leahy est devenu un fervent lecteur des bandes dessinées Batman lorsqu'il était enfant.

Concernant à son nouveau poste, ce n'est pas la première fois que le démocrate est nommé président du Sénat. Il l'avait en effet déjà présidé de 2012 à 2015.

Sen. Patrick Leahy is now Senate President Pro Tempore, the third in line for POTUS.



Here's a picture of him getting attacked by The Joker. pic.twitter.com/ShtSlRGAHf — Frank Pallotta (@frankpallotta) January 20, 2021