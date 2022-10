États-Unis : le mari de Nancy Pelosi "violemment attaqué" à son domicile

Crédit : DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Vendredi 28 octobre, le mari de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a été "violemment attaqué" à son domicile. "Tôt ce matin, un agresseur s'est introduit dans la résidence des Pelosi à San Francisco et a violemment agressé Paul Pelosi", a expliqué Drew Hammill, porte-parole des Pelosi, dans un communiqué. Nancy Pelosi n'était pas sur place au moment de l'attaque.

Peu après l'attaque, Paul Pelosi "a été transporté à l’hôpital, où il reçoit d’excellents soins médicaux et devrait se rétablir complètement. Le président n’était pas à San Francisco à l’époque", a indiqué Drew Hammill. L'homme a été arrêté sur place et placé en garde à vue immédiatement. “L’agresseur est en garde à vue et la motivation de l’attaque fait l’objet d’une enquête”, a encore ajouté Drew Hammill.

Des attaques en nettes augmentations

Mais ce n'est pas la première fois que la présidente des démocrates est la cible de menaces. Trois personnes ont déjà été condamnées à des peines allant de 18 à 28 mois de prisons pour avoir menacé de tuer Nancy Pelosi.

Le premier, condamné en décembre 2021, a menacé de tirer sur la femme politique lors d'un rassemblement à Washington. Le second, condamné en février 2022 avait menacé de la tuer directement dans son bureau et le dernier avait tout simplement menacer Nancy Pelosi de la décapiter à travers de très nombreux appels téléphoniques. Selon la police du Capitole, les menaces contre les membres du Congrès ont connu une augmentation drastique de 144 % entre 2017 et 2021.

