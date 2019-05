publié le 27/05/2019 à 09:04

Ce lundi 27 mai débute une nouvelle édition d'une tradition américaine assez curieuse : le "spelling bee", un concours d'épellation qui consiste à prononcer les lettres d'un mot correctement. Il est difficile pour les Français de mesurer l'importance de ce concours de l'autre côté de l'Atlantique. Lancé il y a près d'un siècle par des journaux pour améliorer l'orthographe des jeunes, il est destiné aux adolescents.



Les uns après les autres, les candidats s’avancent vers un micro sur une scène où un jury leur demande d'épeler différents mots comme par exemple "crustacéologie". Ils doivent ensuite dire chacune des lettres du mot dans le bon ordre. Le "spelling bee" est retransmis à la télévision depuis plusieurs décennies et est constitué de phases de qualification par comté, puis par État avant qu'il n'y ait une finale nationale. L'heureux gagnant repart avec un chèque de 50.000 dollars, une coupe, une bibliothèque pleine de livres et une pizza party offerte pour toute son école.

En 2018, le vainqueur Karthik Nemmani, un collégien de 14 ans habitant au Texas, s'est imposé avec le mot "coinonia". Il a battu une autre élève de 12 ans qui n'a pas su prononcer correctement un mot allemand constitué de 4 "s". Tous les deux sont d'origine indienne comme le troisième et le quatrième de l'an passé mais aussi tous les gagnants des 14 dernières années.

La communauté indienne aux États-Unis s'est prise à ce jeu et prépare désormais les enfants comme s'ils disputaient les Jeux Olympiques avec des entraînements en famille, très sérieux avec des tableaux Excel, des milliers de mots épelés. Il y aussi des coachs d’épellation.



En fait, c’est un concours très américain dans l’esprit : l’idée qu’avec de l’effort, de l’ambition, des rêves, tout est possible, même sans argent, à condition de travailler et de viser l’excellence. Et quand on regarde les mots sur lesquels ces candidats excellents ont buté en finale ces dix dernières années, il y a un certain nombre de mots français : "réseau" (pas simple pour les anglophones, qui écriraient spontanément R A Y Z O), "clafouti" et "pissaladière". C’est pour cela que beaucoup de candidats prennent, en plus de leur préparation intensive, des cours d’allemand pour savoir prononcer "Bewusstseinslage" et de français pour "pissaladière".