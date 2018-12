et Félix Roudaut

publié le 06/12/2018 à 07:35

Dane Best, un jeune garçon de 9 ans, habite à Severance, dans le Colorado (États-Unis). La particularité du garçonnet : il a livré un vrai combat politique pour faire passer ses idées dans cette ville de 4.000 habitants. Son cheval de bataille : l'interdiction de lancer des boules de neige. Depuis 1920, un arrêté municipal prohibe en effet de jeter des projectiles, y compris des boules de neige.



Quand Dane l’a appris, il a compris qu’il fallait casser cette mesure. Le jeune garçon a donc mobilisé ses camarades de classe pour qu’ils écrivent des courriers au conseil municipal. Et avec ses parents il a préparé son dossier, qu’il a présenté lundi 3 décembre devant le conseil municipal.

Son argument principal ? La santé publique. Il faut bien donner une raison aux enfants de braver le froid glacial du Colorado en hiver pour aller jouer dehors. Dane a cité des études qui montrent que les enfants qui restent trop enfermés, qui ne jouent pas assez à l’extérieur, sont plus sujets à l’anxiété, la dépression, l’obésité et l’hyperactivité. Sa demande n'allait pas de soi et le garçon a dû argumenter. Des conseillers municipaux ont proposé des amendements tels que l'interdiction de viser des fenêtres ou de jeter des boules de neige sur des personnes âgées.

Mais Dane a fini par avoir gain de cause. Les conseillers municipaux ont supprimé cette interdiction et sont tous sortis devant la mairie. C’est Dane qui a eu l’honneur de jeter la première boule de neige légale dans l’histoire de Severance. La deuxième a été lancée à destination de son petit frère, Dax.